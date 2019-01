Nieuwe schepen al mee de baan op Marc Colpaert

23 januari 2019

12u25 2

Ongeveer acht uur nadat Simon De Boeck (CD&V) de eed had afgelegd als de nieuwe schepen voor Openbare Werken kroop hij deze ochtend mee op de strooimachine, om de straten van Gooik ijs- en sneeuwvrij te krijgen.

Simon De Boeck stapte op woensdagochtend om 5.30 uur mee op de strooimachine. Hij was dan nog maar een paar uur bevoegd voor Openbare Werken, want pas de avond voordien nam hij op de gemeenteraad de fakkel over van collega Herman Anthoons (CD&V). Tijd om rustig in te lopen was er niet, want de eerste sneeuw kan je niet echt plannen. “Ik wil door deze actie meer voeling krijgen met het werk van onze mannen. Alleen zo kan je echt weten hoe een organisatie werkt. Daarom is het de bedoeling dat ik de volgende weken ook nog langs ga bij de groenarbeiders, de schrijnwerkerij en het milieupark”, vertelde Simon. Het was een mooi idee alleen wist hij niet dat er zoveel sneeuw ging vallen. “Wij zijn om 5.30 uur gestart en ik moet zeggen het was heel glad, die tractor schoof van de ene kant naar de andere. Simpel was het niet. Het was echt een goed moment om even met onze mensen mee te gaan”,lachte Simon.

Normaal is tegen het begin van de ochtendspits het grootste deel van de straten gestrooid, maar dit was vandaag niet het geval. Ze beginnen steeds met de hoofdwegen en de meest steile straten langs de Pajotse hellingen. Als ze de Woestijnstraat of de Kesterweg niet meteen aanpakken, geraken de bewoners daar nooit op hun werk. Tegen de middag waren de sneeuwploegen nog steeds bezig met de straten sneeuwvrij te maken.