Nieuwe recordpoging airhockey 29 augustus 2018

Van 31 augustus tot 2 september doen Jurgen Lagrange en Stijn Dedobbeleer een poging om het duurrecord airhockey te verbreken. Jurgen en Stijn willen het record van Jesse Fontaine en Breanna Broughton uit Canada, die 28 uur speelden, op hun naam schrijven. Ze gaan voor 48 uur constant airhockey spelen.





Trainen voor deze uitdaging doen Jurgen en Stijn niet, ze zijn er zeker van dat ze zullen slagen in hun opzet. De spelregels moeten natuurlijk wel nageleefd worden. Zo mogen de kandidaten gedurende de hele periode niet zitten, of slapen. Bovendien krijgen ze slechts 5 minuten pauze per uur om te plassen, te eten en te verfrissen. Ze gaan vrijdag om 16 uur van start en hopen pas zondag 2 september om 16 uur te stoppen met spelen. Je vindt hen op het Kerkplein van Oetingen. Gedurende die twee dagen zijn er gratis optredens en animatie voor de kinderen. De opbrengsten van de wereldrecordpoging gaan naar de volgende goede doelen: vzw Tout Bien, Kaylan school in Nepal en Jenthe Segers. (MCT)