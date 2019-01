Nieuwe raadsleden voor het Bijzonder Comité Marc Colpaert

24 januari 2019

10u46 2

Tijdens de eerste gemeenteraad van het jaar werden in Gooik de zes leden voor het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst voorgesteld. Het waren: Amber Gys(CD&V), Luc De Doncker(CD&V), Elke Van Wayenberghe(CD&V), Stefaan Viaene(CD&V), Vincent Termote(CD&V) en Kristel Moonens(N-VA). Deze mensen zullen zich samen met voorzitter Jan Depester(CD&V) buigen over de sociale dossiers van de gemeente. Jan zal naast deze functie tevens een volwaardige schepen zijn voor de gemeente Gooik. In die hoedanigheid krijgt hij tevens volgende bevoegdheden: welzijn, gezondheid, cultuur, senioren, integratie, gelijke kansen, armoedebestrijding en Noord-Zuid. De algemene zaken op sociaal vlak zullen dan weer beslist worden door de mensen van de gemeenteraad, dit omdat de diensten van het OCMW en de gemeente sinds dit jaar samen moeten vloeien. Ook deze zes mensen moesten hun eed afleggen voor burgemeester Michel Doomst. MCT

Meer over CD&V

politiek

samenleving