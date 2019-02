Nieuwe parkeerstrip gaat vanaf zaterdag open Marc Colpaert

21 februari 2019

13u52 0 Gooik De nieuwe parkeerstrook voor een 40-tal voertuigen achter het jeudhuis Guuk, zal nog deze week klaar zijn, enkele maanden later dan voorzien.

Normaal gezien moest het parkeereiland al in het najaar van 2018 klaar zijn, maar door allerlei problemen zijn de werken nu pas klaar. “Er was onder meer een probleem met de fundering van de parkeerplaats, wat heel wat extra tijd heeft gekost”, zegt schepen Simon De Boeck(CD&V).

Er is ruimte voorzien voor 40-tal voertuigen en het is de bedoeling om zo het centrum te ontlasten. Er zullen tevens enkele laadpalen voorzien worden voor elektrische voertuigen en aan de ingang - langs de kant van het centrum - komt een bord met daarop de verwijzing hoeveel plaatsen er nog vrij zijn. Dit bord zal pas in de loop van volgende maand geplaatst worden.

“Op de parkeerstrip komen er geen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking, die zullen nog steeds terecht kunnen in het centrum zelf” verduidelijkt de schepen. Vanuit de Dorpsstraat loopt er nu een nieuwe weg, aangelegd met kasseien naar de parkeerstrip, een grote rechthoek vol klinkers en grasdallen. “Het is belangrijk dat de parkeerstrip nu zaterdag kan geopend worden, zeker nu de werken in het centrum volgende week van start gaan”, aldus Simon. Hierdoor verdwijnen er heel wat parkeerplaatsen in het centrum en kunnen de mensen nu gelukkig gebruik maken van deze nieuwe parkeerplaats om hun wagen kwijt te geraken.