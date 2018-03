Nieuwe editie Gooik-Geraardsbergen-Gooik 16 maart 2018

Heel wat mensen zakten af naar het Hof Te Spieringen in Vollezele waar voorzitter van de Sprinters Eddy Van Snick uit Gooik meer informatie gaf over de nieuwe editie van de wielerkoers Gooik-Geraardsbergen-Gooik (GGG) voor vrouwen. Deze gaat door op 27 mei. Met een deelnemersaantal van 121 dames, 17 nationaliteiten en een schitterend podium kunnen we stellen dat de editie van 2017 weer een mooie wedstrijd was", lachte voorzitter Eddy Van Snick. Nieuw dit jaar is dat er een upgrade komt van het prijzengeld naar het niveau van de wereldbeker. Dat wil zeggen dezelfde prijzenpot bij GGG als bij Luik-Bastenaken-Luik.





(MCT)