Nieuwe campagne 'Goeiendagstraat' meer dan nodig

Een archiefbeeld van de voorstelling van de actie met burgemeester Michel Doomst in 2013. Gooik Vijf jaar nadat de gemeente Gooik een vensterplaat uitdeelde aan haar inwoners willen ze nu een nieuwe campagne van 'Gooik Goeiendagstraat' op poten zetten. Binnenkort krijgen alle inwoners samen met het gemeenteblad 'Info Gooik' een nieuwe vensterplaat om voor hun raam te plaatsen.

Begin 2013 ging de gemeente Gooik van start met een nieuw initatief om de gemeente meer leefbaar en vooral vriendelijker te maken. "Wij gaven aan mensen die daarom vroegen een soort van raamaffiche met daarop de vermelding 'Gooik Goeiendagstraat'. Met de bedoeling dat de mensen deze affiche voor hun raam plaatsten en met de hoop dat de mensen weer spontaan met elkaar in gespek zouden gaan. Dit liep uitstekend en enkele maanden later hadden al honderden mensen een affiche voor hun raam geplaatst", vertelt burgemeester Michel Doomst. Vandaag, vijf jaar later, kan men sporadisch nog hier en daar een affiche zien hangen aan een raam. Nu heeft de gemeente met jaarlijks een goede twintig buurtfeesten het nog niet zo slecht getroffen, maar toch stelt de burgemeester vast dat er dringend iets moet veranderen in zijn gemeente. "Wij stellen de laatste tijd vast dat steeds meer mensen van buiten de gemeente naar ons dorp komen wonen en begrijp me niet verkeerd, er zijn daar heel leuke mensen bij, maar sommigen van hen zijn gewoon te 'lomp' om op straat gewoon eens goeiendag te zeggen tegen andere mensen", verklaart hij. Daarom rijpte bij hem het plan om de campagne van vijf jaar geleden nieuw leven in te blazen. "Dit jaar zullen al onze inwoners samen met het informatieblad van april of ten laatste deze van juni de raamaffiche in hun brievenbus kunnen vinden. En we gaan deze keer nog wat verder want op de achterkant krijgen de inwoners meer info over het initiatief. Zo zullen we concrete tips meegeven over schoolpooling, aandacht vragen voor senioren of zieke buren, op een woning passen tijdens de vakantie en deelnemen aan een buurtfeest. Wij willen met deze tips de mensen warm maken om nog meer naar buiten te komen en vooral weer een hechte gemeenschap te vormen in onze gemeente." (MCT)