Nieuw virtueel huis van de ondernemer 27 januari 2018

03u24 0 Gooik Gunther De Wilde, voorzitter van de vzw Huis Van De Ondernemer (HVDO) heeft zopas het nieuwe 'virtueel' huis van de ondernemer voorgesteld.

Het Huis Van de ondernemer inspireert en begeleidt ondernemers, helpt ze in contact te komen met de juiste mensen en voorziet hen van de nodige kennis en netwerk om te kunnen groeien. "In samenwerking met een aantal onafhankelijke experts verzorgt het HVDO een ruim en gevarieerd aanbod aan seminars, denktanks en netwerkevents. Elk event brengt een antwoord op vragen waar iedere ondernemer vroeg of laat mee wordt geconfronteerd. Via onze mentors en adviesraden zorgen we dan weer voor diepgaande begeleiding op maat voor de ondernemers uit het Pajottenland", zegt Gunther De Wilde. Meer weten over dit virtueel huis? Ga dan naar www.huisvandeondernemer.be (MCT)