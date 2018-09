Nieuw plein nog niet klaar 03 september 2018

02u31 0

Het nieuwe plein voor de sportbasisschool De Oester in Strijland zal pas ten vroegste eind deze maand gebruikt kunnen worden. Door de bouw van een nieuwe school werden de oude schoolgebouwen langs de Strijlandstraat afgebroken. Op de vrijgekomen plaats komt er een kiss-and-ridezone, een parkeerplaats en een fietsenstalling, daarnaast kunnen ook sporters gebruik maken van dit plein. "Het was de bedoeling dat dit nieuwe plein begin september klaar zou zijn, maar pas deze week wordt het beton gegoten", zegt schepen Herman Anthoons (CD&V). Nadien is het nog twee weken wachten, alvorens men over dit beton mag rijden. De gemeente hoopt tegen eind september het plein te kunnen gebruiken. (MCT)