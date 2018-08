Nieuw plein met dubbele functie voor school De Oester 18 augustus 2018

Voor de school De Oester in Gooik wordt er momenteel een volledig nieuw plein aangelegd. "Onze arbeiders zijn volop bezig met klinkeren. Wij doen bijna alles met ons eigen personeel om de kosten te drukken, alleen het beton gieten laten we aan een gespecialiseerde firma over", legt schepen van Openbare Werken Herman Anthoons (CD&V) uit. Naast de toegangsweg komt er ook nog een groene zone, een kiss en ridezone en achteraan een fietsenstalling. In totaal komen er tevens 24 parkeerplaatsen met een dubbel gebruik. Tijdens de schoolperiode kunnen de leerkrachten die gebruiken, maar buiten de schooluren en in het weekend krijgt de parking een totaal andere bestemming. "Aangezien de school pal naast de atletiekpiste en de sporthal de Koornmolen ligt, kunnen sporters hier ook parkeren", weet schepen Inge Jacobs (CD&V). De aanleg van de parkeerstroken en de kiss en ride zone moeten begin september afgelopen zijn. (MCT)