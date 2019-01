Nieuw kunstgrasveld en clubhuis in Strijland Zelfs Paul Van Himst kwam een kijkje nemen Marc Colpaert

11 januari 2019

K.V. Kester-Gooik heeft sinds vrijdagavond een nieuw kunstgrasveld en een nieuw clubhuis, zelfs ex-voetballer Paul Van Himst kwam een kijkje nemen. Op het voormalige voetbalterrein van Verbroedering Strijland in de Wolvenstraat in Strijland werd het oude voetbalveld en de oude kantine afgebroken, om plaats te maken voor een volledig nieuw kunstgrasveld met daarnaast een kantine, kleedkamers en een ruime parking. Het nieuwe veld ligt iets lager dan vroeger en tevens op een andere plaats, meer in een uithoek van het terrein. Dit heeft allemaal te maken met het feit dat er voldoende parkeerplaatsen - minstens 140 - moesten voorhanden zijn op de site. Het kunstgrasveld werd bekostigd door de gemeente Gooik.” Wij hadden een budget van 660.000 euro voorzien voor de aanleg van een synthetisch veld met verlichting en 140 parkings op deze site. Het zijn er 175 geworden”, zei schepen voor sport Gunther De Wilde(CD&V).

Voor de financiering van het clubhuis heeft de voetbalclub K.V. Kester-Gooik een reeks activiteiten georganiseerd en veel sponsors aangetrokken. “Ik sta hier vandaag als een tevreden en fiere voorzitter, ik weet niet hoe ik al onze sponsors en ook de vele vrijwilligers die hier uren en dagen hebben gewerkt ooit kan bedanken. Wij hebben op enkele maanden hier een prachtig clubhuis gezet”, vertelde voorzitter Pascal Vandercammen van K.V. Kester-Gooik. En toen was het tijd om samen met Paul Van Himst en jeugdspelers even de grasmat te gaan controleren. Naast de ploegen van K.V. Kester-Gooik krijgen de damesvoetbalploeg en het G-voetbal een vaste stek op deze nieuwe site. Alle sportclubs zullen de kunstgrasvelden kunnen huren bij de sportdienst aan een uurtarief van 15 euro per uur.