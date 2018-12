Nieuw de FOEdBAR aan de rotonde de Drie Hamertjes Foeke en Nina helpen u graag Marc Colpaert

12 december 2018

15u12 2

Ter hoogte van de rotonde de Drie Hamertjes in Gooik opende eind vorige maand een nieuwe zaak de deuren. In ‘de FOEdBAR’ kan je een broodje komen eten, maar ook afhalen. Foeke Rossel en Nina Kerckhofs staan sinds kort allebei achter de toog in hun ‘FOEdBAR’. Ze bieden de mensen een ontbijt aan, een lunch of een broodje om mee te nemen. “Wij proberen om enkele speciale broodjes te maken en zorgen ervoor dat alles vers is en we werken zoveel mogelijk met lokale producten. Vleesbrood, americain, soep ... maken wij zelf”, vertelde Foeke. “Wij zorgen er ook voor dat mensen hun eten gemakkelijk kunnen komen afhalen. Wij hebben speciale potjes om alles goed te verpakken”, zegt Nina. In de zaak is er wifi, zodat even je mails bekijken mogelijk is. De zaak is open van maandag tot vrijdag van 6 tot 15 uur, op zaterdag van 7.30 uur tot 13.30 uur, op zondag gesloten. Bestellen kan ook via: https://foedbar.be.