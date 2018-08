Nieuw bier voorgesteld op Oogstfeest 14 augustus 2018

Morgen wordt een nieuw bier - Goyck - voorgesteld op de Gooikse Oogstfeesten. Goyck is een uniek mengbier waarbij Gooikenaars Geert Lindemans en Koenraad Goddeau op zoek gingen naar de perfecte balans tussen het hoge gistingsbier 'Toots' en het fijne malse van 'Lambic'. Goyck heeft een alcoholgehalte van 5,5 procent en is een smakelijk biertje voor alle gelegenheden. Het bier wordt voorgesteld om 14.30 uur in de feesttent op de oude atletiekpiste in het centrum van Gooik. Het nieuwe bier is ondertussen erkend als Pajots streekproduct en heeft het Pajottenland-label ontvangen. (MCT)