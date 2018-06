Nick ververst het snelst pamper 22 juni 2018

Nick Mussche (links op de foto) slaagde erin om het vlugst een pamper te verversen bij een pop tijdens een wedstrijd in het educatief centrum Paddenbroek in Gooik. Jaarlijks nodigt de gemeente kersverse ouders uit om met hun zoon of dochter naar Paddenbroek te komen voor de actie geboortebomen. Nick versloeg Koen Van Der Perre en Joachim en kreeg nadien enkele waardebons ter waarde van 75 euro.





(MCT)