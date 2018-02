Natuurpunt stelt nieuwe voorzitter voor 07 februari 2018

02u44 0 Gooik Omer De Leeuw (62) neemt de fakkel over van Alwin Loeckx als voorzitter van Natuurpunt Gooik. Die laatste heeft er zowat tien jaar aan het hoofd van de vereniging opzitten.

"De jongste jaren is het clubje vrijwilligers van Natuurpunt in Gooik stevig gegroeid", vertelt Loeckx. "En voor elke vereniging is het belangrijk om de kussens af en toe op te schudden, zodat nieuwe ideeën gemakkelijker naar boven kunnen komen. Bovendien heb ik me ook geëngageerd voor Groen Pajottenland, en dat valt moeilijk te combineren met het voorzitterschap van Natuurpunt."





Kersvers voorzitter Omer De Leeuw heeft intussen al enkele ideeën om Natuurpunt steviger uit te bouwen in Gooik. "Het is belangrijk om goed samen te werken met vrijwilligers, verenigingen en buurafdelingen van Natuurpunt. We kunnen dit doen door beter te communiceren over wat we willen bereiken en ook meer mensen te betrekken als vrijwilliger in ons beheerteam, of als deelnemers aan onze activiteiten. We mikken specifiek op de jeugd en de scholen, om iedereen van jongs af aan te laten ervaren hoe boeiend de natuur in eigen buurt is. Zelf ben ik afkomstig uit de Rupelstreek, en ik zie dan ook des te beter hoe mooi het Pajottenland vandaag is."





Vragen en voorstellen voor de nieuwe voorzitter zijn welkom via gooik@natuurpunt-pajottenland.be, of 0478/33.43.46. (MCT)