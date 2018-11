Natuurfotografen stellen hun werken tentoon Marc Colpaert

27 november 2018

Een tiental amateurfotografen stellen hun mooiste natuurfoto’s tentoon in de schuur van De Cam en dit nog tot 2 december. Het is al de vierde tentoonstelling van deze natuurfotografen. “Wij hebben als club een boeiend en succesvol jaar achter de rug. Verschillende nieuwe leden hebben zich aangesloten en de weg gevonden naar onze diverse activiteiten. Onze vereniging blijft openstaan voor al wie gepassioneerd is door natuurfotografie”, vertelde voorzitter Jean Van Holen uit Galmaarden. De tentoonstelling in De Cam is nog vrij te bezoeken op zaterdag 1 en zondag 2 december, telkens in de namiddag. Meer weten over deze vereniging ga naar: www.natuurfotografen.be. MCT