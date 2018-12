N-VA dient klacht in tegen campagne CD&V Marc Colpaert

28 december 2018

16u29 3 Gooik N-VA Gooik heeft een klacht ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen omdat CD&V een “commercieel ledbord” gebruikt zou hebben voor verkiezingspropaganda.

CD&V Gooik koos er tijdens de jongste campagne voor om zo weinig mogelijk affiches op te hangen. “We hebben een tiental borden geplaatst met affiches van onze kandidaten”, zegt huidig en toekomstig burgemeester Michel Doomst. “Zo wilden we het milieu sparen. Maar toen N-VA overal affiches begon op te hangen, besloten wij om een ledscherm te plaatsen ter hoogte van rotonde De Drie Hamertjes.”

En het is net dat bord dat N-VA een doorn in het oog is. Commerciële borden zouden immers niet gebruikt mogen worden voor politieke doeleinden. “We willen geen conflict creëren, maar we merken dat CD&V enkele wettelijke bepalingen inzake campagne voeren naast zich neer heeft gelegd”, reageert gemeenteraadslid Kristoff Hemelinckx (N-VA).

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen zal pas op donderdag 3 januari een uitspraak doen in de zaak. En zolang die uitspraak er niet is, kan Doomst de eed niet afleggen als burgemeester. Maar hij heeft de kalender aan zijn kant: de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad is pas voor 8 januari.