Muur van beschermde Sint-Pieterskerk niet meer te recupereren Meer dan 50 m kerkhofmuur afgebroken Marc Colpaert

04 januari 2019

16u38 3

Een aannemer is gestart met het afbreken van de kerkhofmuur rond de Sint-Pieterskerk van Leerbeek. Het eerste plan was om deze muur te restaureren maar dit blijkt nu niet meer mogelijk te zijn. Er komt nu een nieuwe muur met oude veldovenstenen en een extra keerwand. De werken omvatten niet alleen de kerkhofmuur maar ook het kerkgebouw en gaan ongeveer twee miljoen euro kosten, gelukkig kan de gemeente Gooik rekenen op een subsidie van ongeveer 1,5 miljoen euro van het Vlaams Gewest. Na de werken zal deze kerk alleen nog gebruikt worden voor doopvieringen en het organiseren van culturele activiteiten, zoals orgelconcerten.

De Sint-Pieterkerk in Leerbeek is een opmerkelijk gaaf voorbeeld van een classicistische plattelandskerk en is al sinds 2000 beschermd als monument. De kerk maakt ook deel uit van het beschermde dorpsgezicht ‘de dorpskern van Leerbeek’. De kerk is om veiligheidsredenen al sinds 2015 voor het publiek gesloten. Al 15 jaar was de gemeente Gooik bezig om voor deze geklasseerde kerk de nodige subsidies los te krijgen. Geert Bourgeois, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kwam vorig jaar over de brug met een premie van 1.560.000 euro. Omdat het voor de kerkgangers te gevaarlijk werd - er vielen regelmatig stenen van het plafond naar beneden - werd eerst nog een voorlopig vangnet onder het plafond geplaatst, dat de stenen moest opvangen. Maar in 2015 werd beslist om er geen diensten meer in te organiseren. Sinds enkele maanden is een firma nu bezig met de herstellingswerken van de kerk en de toren. De kerkhaan werd ondertussen al naar beneden gehaald om te restaureren. Verder gaan het interieur, het meubilair, de verwarming, de elektriciteit en de glasramen worden vernieuwd of gerestaureerd. Het beschermd orgel zal in een later stadium worden gerestaureerd. Dit waardevol beschermd orgel werd intussen al gedemonteerd en in een depot geplaatst in het Pivo in Asse. Ondertussen is de firma gestart met de afbraak van de kerkhofmuur “Het was eerst de bedoeling om de bestaande oude kerkhofmuur volledig te ‘demonteren’ en met de gerecupereerde stenen terug de muur op te bouwen. Bij controle bleek echter dat de oude stenen onbruikbaar waren om de muur terug op te bouwen. Om het authentiek uitzicht te bewaren zal de muur nu gebouwd worden met oude veldovenstenen”, zei schepen voor Openbare Werken Herman Anthoons(CD&V). De fundering werd intussen geplaatst, waar dan de nieuwe kerkhofmuur op moet komen. Er dient ook nog een keerwand te worden geplaatst als extra versteviging. Na de werken, die eind van dit jaar achter de rug moeten zijn zal deze kerk alleen nog gebruikt worden voor doopvieringen en het organiseren van culturele activiteiten, zoals orgelconcerten. MCT