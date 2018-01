Motorcrosser David Segers kampioen bij de MX1 02u31 0 Foto Marc Colpaert

Kampioen motorcross bij de inters MX1 David Segers werd door het gemeentebestuur gehuldigd in de zaal Familia in Gooik. Ook al is David ondertussen al 36 jaar, toch is hij nog niet van plan om al te stoppen met zijn favoriete sport. "Ik werd dit jaar kampioen bij de MX1 en ik hoop om toch nog een vijftal jaren in de top vijf mee te draaien", vertelde David ons.





Om zijn kampioenstitel te vieren werd hij door de gemeente extra in de bloemetjes gezet. Van gemeenteraadslid Luc De Doncker (CD&V) kreeg hij een sporttas.





(MCT)