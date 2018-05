Motorcross met BK voor zijspannen 26 mei 2018

Zondag brullen de motoren weer in Gooik voor het Kampioenschap van Vlaanderen, met als extraatje het BK voor zijspannen. Het parcours werd aangepast: het is breder en heeft twee heuvels extra. Opnieuw vindt de cross plaats in de Wijngaardbosstraat. "Wij hopen dat we nu een vaste stek hebben", stelt voorzitter Ivan Vogeleer van AMC De Toekomst. Overal rond het circuit zijn bordjes geplaatst en bezoekers kunnen hun wagen kwijt pal naast de omloop. "Zondag wordt mooi weer verwacht. We hopen dan ook op mooie wedstrijden en een kleine 5.000 bezoekers zou mooi zijn als beloning voor het harde werk van de afgelopen maanden", besluit Vogeleer. Meer info op www.amcdworp.be. (MCT)