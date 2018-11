Mooie resultaten voor de meisjes van Govok Ze maakten er opnieuw een schitterend, sportief jaar van Marc Colpaert

21 november 2018

De meisjes van de U17 en de U19 van de volleybalclub Govok Cammaert Gooik werden gehuldigd in het clubhuis naast de zaal Koornmolen in Gooik. De meisjes brachten dit jaar weer een heel pak mooie overwinningen mee naar het Pajottenland. Zo werden de meisjes van de U17 bekerwinnaar Vlaams-Brabant en tevens Vice-Vlaams Kampioen. Ook de meiden van U19 zorgden voor enkele mooie, sportieve prestaties ze werden Vlaams Bekerwinnaar in hun reeks. “Maar dit was nog niet alles want ook de Dames 2 werden Kampioen in tweede provinciale en dit ongeslagen en zonder puntenverlies. De Dames 1 werden vice-kampioen en verdienden zo hun promotie van tweede naar eerste divisie”, vertelde een trotse sportief coördinator Kris Vansnick. Voor al deze mooie overwinningen werden de meisjes gehuldigd tijdens de kampioenenviering. MCT