Moet er nog een schepje zand zijn? 25 augustus 2018

Van een sisyfusarbeid gesproken... Wijkwerker Hendrik en technisch beambte Hans waren gisteren druk bezig met hun kruiwagens vol zand te scheppen aan de speeltuigen aan de Koornmolen. Omdat er ter hoogte van de Koornmolen zoveel wind staat, blaast die het zand steeds op een hoopje en in het gras ter hoogte van de speeltoestellen. "Vroeger stond hier een windmolen. Onze voorouders wisten maar al te goed waarom, want het waait hier altijd", zegt Hans Heremans. Hans en Hendrik hebben dan ook de taak om elke zoveel maanden het zand onder de speeltuigen langs de ene kant op te scheppen en te verplaatsen naar de andere kant. "Dit worden zeker 50 kruiwagens en binnen enkele maanden kunnen we weer opnieuw beginnen, want die wind die stopt nooit." (MCT)