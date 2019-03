Moeder en dochter ontsnappen aan vlammenzee: woning in Oetingen onbewoonbaar na uitslaande brand Tom Vierendeels

09 maart 2019

05u53 0 Gooik Een woning in de Bontestraat is momenteel onbewoonbaar na een hevige uitslaande brand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de badkamer. De bewoners bleven ongedeerd.

De hulpdiensten werden rond 23.15 uur gealarmeerd voor een brand in de Oetingse woning. Bij aankomst van de lokale politiezone Pajottenland en de brandweerzone Vlaams-Brabant West sloegen de vlammen al uit het dak. De eerste verdieping, de zolderverdieping en het dak gingen volledig verloren. Het gelijkvloers bleef gespaard van brand, maar daar is wel enorm veel water- en rookschade.

De woonst wordt gehuurd door het Gooikse OCMW en werd momenteel bewoond door een Afrikaans gezin met twee kinderen. Op het moment dat de brand uitbrak waren enkel de moeder met een dochter aanwezig. Zij konden zichzelf tijdig in veiligheid brengen. Volgens de vrouw ontstond de brand in de badkamer, maar de exacte oorzaak is onduidelijk. Burgemeester Michel Doomst (CD&V) kwam ter plaatse en stelde een noodwoning ter beschikking, maar het gezin zou voorlopig bij familie kunnen verblijven.