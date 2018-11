Modder, modder en nog meer modder rond de Koornmolen Marc Colpaert

29 november 2018

Door de werken aan de nieuwe voetbalsite ter hoogte van de Wolvenstraat in Gooik zijn de omliggende straten herschapen in een modderpoel. Een aannemer is volop bezig met de aanleg van een voetbalveld ter hoogte van de Wolvenstraat. Tijdens de werken moeten zware tractors grond van de site naar een andere plaats brengen in de buurt van de Processiestraat even verderop. Door de regen van de afgelopen dagen zorgt dit voor heel wat modder op zowel de Wolvenstraat als de Processiestraat en zelfs op het fietspad is het uitkijken. Ondertussen regent het klachten op de sociale media en bellen ook tal van mensen naar de burgemeester. “Ik probeer om de mensen uit te leggen dat door de werken en de regen er heel wat modder op de weg geraakt. Ik heb ondertussen vernomen dat de aannemer zoveel mogelijk de modder zal opkuisen. Gisterenavond heb ik wel de brandweer gevraagd om de straat te komen proper spuiten, want het werd te gevaarlijk en ik vrees dat dit vanavond nog eens zal gebeuren”,aldus burgemeester Michel Doomst(CD&V). Indien de hinder blijft, bestaat de mogelijkheid dat de gemeente tijdelijk de straat zal afsluiten voor het doorgaand verkeer. MCT