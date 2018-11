Milan werd provinciaal kampioen MTB Marc Colpaert

23 november 2018

Milan Stiens, nog maar dertien jaar oud, werd dit jaar in september provinciaal kampioen MTB van Vlaams–Brabant. Dit op het

mooie, maar zware parcours van Langdorp. Hij werd daarvoor gehuldigd tijdens de sportbrunch en kampioenenviering in het clubhuis in Gooik. Al enkele jaren is Milan stevig aan het trainen met zijn crossfiets. “In Langdorp was het een parcours zoals ik het graag heb, een zwaar en technisch parcours, liefst van al met veel modder erbij. Snelle omlopen liggen mij minder goed, geef mij maar de wedstrijden in Dinant of Houffalize en liefst na een goede plensbui”, vertelde Milan. Die hoopt om een mooie loopbaan uit te bouwen in deze sport. Hij kreeg uit handen van Erik Van Cauteren, de ondervoorzitter van de Sportraad, een sporttoiletzak mee naar huis. MCT