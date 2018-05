Mieke Van Hecke bezoekt geuzestekerij 29 mei 2018

De Gentse politica Mieke Van Hecke (CD&V) kwam een lekkere geuze proeven in de Gooikse geuzestekerij De Cam.





Steker Karel Goddeau houdt met veel passie en overgave de lange traditie van deze geuzestekerij in ere. Hij was er dadelijkvoor te vinden om de nodige info te verstrekken aan Mieke en haar familie. En van te luisteren krijgt men dorst, dus werd er ook een lekker glaasje gedronken.





(MCT)