Michel en Nicole vieren feest 29 augustus 2018

Michel Tresignie en Nicole Vander Eeckt uit Gooik hebben hun gouden jubileum gevierd met de hele familie in het Krekelhof. Ze waren 50 jaar getrouwd en dat was natuurlijk het moment om een feestje te bouwen. Ze leerden elkaar kennen tijdens een kermis aan het Zwartschaap. Ze trouwden en kregen drie kinderen Kristel, Bert en Geert, die op hun beurt zorgden voor vier kleinkinderen. Ons gouden koppel gaat graag wandelen, is lid van Okra en Michel is een wielerfanaat. Nicole is dan weer actief bij een zangkoor. Ze maakten er samen met de hele familie een leuk feestje van.





(MCT)