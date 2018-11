Michel en Isi spelen samen op hun accordeon

Marc Colpaert

08 november 2018

Michel Charmant(70) uit Geraardsbergen en Isidoor De Wilde(70) uit Gooik zijn dit jaar gestart als een nieuw muzikaal duo voor het opluisteren van seniorennamiddagen en allerlei plaatselijke muzikale evenementen. Toen Michel Charmant, een van de vaste muzikanten van Henri Spider, vernam dat de zanger uit Vollezele het wat kalmeraan ging doen en dus heel wat minder ging optreden, wilde hij niet weten om nu al te stoppen met muziek maken. Hij voelde zich daar nog veel te jong voor en had nog maar pas zijn tweede jeugd ontdekt, zo vertelde hij. Dus zocht hij een nieuwe uitdaging om toch nog te kunnen blijven optreden. “Michel speelt al meer dan 15 jaar samen met mij in een accordeonvereniging in Halle en op zeker moment vroeg Michel mij of ik zin had om samen met hem van start te gaan - allebei met onze accordeon - om zo allerlei evenementen muzikaal op te luisteren. En als een gewezen wereldkampioen accordeon u zoiets vraagt, dan moet je daar niet aan twijfelen, ik toch niet”, sprak Isidoor. En zo onstond ons nieuw muzikaal duo onder de naam ‘Michel en Isi’. Samen brengen ze op hun accordeon en Isidoor heeft ook zijn keyboard mee, om zo de gouden muzikale successen van weleer te spelen tijdens een dans- of en meezingprogramma. “Wij focussen ons vooral op senioren en rusthuizen, dat zijn de mensen die nog graag naar accordeonmuziek luisteren, maar ook voor een buurtfeest of een ander feest kan men ons boeken. Wij zijn het nog lang niet verleerd”, lachte Isidoor. Wie dit duo eens aan het werk wilt zien, dan kunt u steeds bellen met Isidoor op het nummer 0472/57.43.20. MCT