Michel Doomst (CD&V) opnieuw lijsttrekker 25 juni 2018

02u35 0 Gooik Michel Doomst(CD&V) is al 30 jaar burgemeester in Gooik en staat opnieuw op de eerste plaats voor de verkiezingen van oktober. Gisteren stelde de CD&V uit Gooik haar verkiezingslijst voor in de zaal Parecia in Leerbeek.

"Ik heb wel even getwijfeld of ik het zou doen, maar we staan als gemeente voor zoveel zware uitdagingen, dat ik nog een keer mijn volledig gewicht in de schaal wil leggen", aldus de burgervader.





Grote opdrachten

De grote opdrachten zijn volgens Michel het plattelandskarakter bewaren en inzetten op verdorping, de samensmelting van het OCMW en de gemeente en wat met de fusie van de Pajotse gemeenten. "Op al die vragen moeten we antwoorden vinden", aldus Doomst.





Op de tweede plaats staat Christa Dermez, wat verrassend is, want in 2012 was ze nog lijsttrekker op de lijst van Open Vld. Eerste schepen Simon De Boeck staat op plaats 3.





(MCT)