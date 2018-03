Met de bus naar 'Het Schlagerfestival' 20 maart 2018

Brigitte van café Het Vijfde Wiel in Oetingen organiseert een uitstap naar 'Het Schlagerfestival' op zaterdag 24 maart. Vertrek om 17.30 uur ter hoogte van café Het Vijfde Wiel richting Ethias Arena in Hasselt. De prijs voor de bus en de toegangsprijs bedraagt 54 euro per persoon. Meer informatie in café Het Vijfde Wiel of bel naar Brigitte op het nummer: 0479/23.33.73