Meer koesterkegels op komst in muziekvallei 02 augustus 2018

Als het van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei afhangt, staan er binnenkort meerdere koesterkegels in de muziekvallei in Gooik. Vorige week werd het eerste exemplaar voorgesteld. De houten zeshoekige contructie is een uniek luisterinstrument om de geluiden van de natuur te versterken. Het Regionaal Landschap is nu van plan om dit stukje natuur verder te voorzien van nog enkele extra koesterkegels. "Het zou toch prachtig zijn voor de bezoekers dat we over verschillende exemplaren kunnen beschikken, waar de mensen in alle rust naar de geluiden van de natuur mogen komen luisteren", vertelde Alwin Loeckx. Hij hoopt dan ook dat de nodige fondsen gevonden worden om dit te verwezenlijken.





(MCT)