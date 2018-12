Meer dan 300 lopers voor de warmathon Marc Colpaert

16 december 2018

De organisatoren van de ACP-warmathon hopen dat hun derde warmathon minstens 3.000 euro zal opbrengen ten voordele van G-sport Pajottenland vzw en de G-atleten van Atletiekclub Pajottenland, dit in het kader van de Warmste Week. Ze waren met een kleine 300 deelnemers, sportievelingen die de koude trotseerden, om vanuit Galmaarden naar Gooik te lopen. Ze gingen van start met 50 lopers in Galmaarden en met een tussenstop in Vollezele en in Oetingen groeide hun aantal uit tot een 300 personen. Vanuit het centrum van Oetingen vertrokken ze dan allemaal samen naar het eindpunt van de warmathon: de atletiekpiste ‘De Koornmolen’ in Strijland. Daar aangekomen werd nog een plaatselijk toertje op de atletiekpiste gelopen, samen met de allerkleinste jeugdatleetjes en de G-atleten. Voor deze laatste groep organiseerden ze deze actie. MCT