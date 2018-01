Meer dan 200 mensen op nieuwjaarsdrink in De Cam 02u27 0 Foto Marc Colpaert

De gemeente Gooik nodigde haar inwoners uit om gezellig een glaasje te komen drinken op het nieuwe jaar in café De Cam in het centrum van Gooik. Meer dan tweehonderd mensen kwamen gezellig een glaasje drinken en een babbeltje slaan. In zijn openingstoespraak sprak burgemeester Michel Doomst(CD&V) zijn bezorgdheid uit over het huidige klimaat in de straat. "Wij wensen de mensen een jaar met veel zachtheid toe, want de laatste tijd zijn wij toch zo hard voor elkaar. Wij mogen niet te veel 'bijten' op andere mensen", zalfde de burgemeester. Die dag kregen alle verantwoordelijken van de vijf verschillende parochieploegen elk een geschenkje mee naar huis, dit als dank voor het vele werk dat ze telkens opnieuw doen voor de gemeenschap. Luc Dedobbeleer (Oetingen), Jos De Baerdemaeker (Kester), Stephane Seghers (Strijland), Marie-José Devos (Gooik) en Freddy De Loecker (Leerbeek) namen de flessen met plezier mee naar huis.





