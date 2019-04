Meer dan 2.000 wandelaars voor de 20 ste Camtochten door het Pajottenland Marc Colpaert

Op zondag organiseerde de vzw Heidetochten Kester-Gooik al hun 20ste Camtochten door het Pajottenland, niet minder dan 2.163 wandelaars kwamen naar Gooik. De zon scheen op zondag en dus kwamen heel wat wandelaars naar het Pajottenland. De deelnemers konden kiezen uit verschillende wandelafstanden tussen 5 en 50 km. Het parcours liep ook dit jaar via landelijke gebieden en groene plekjes, zoals het Berchembos en het Neigembos en tal van andere leuke plekjes. “Bijna 200 mensen schreven zich in voor de tocht van 50 km, wat toch een mooi resultaat is. Opmerkelijk was ook dat wij vandaag meer dan 2.000 mensen uit heel Vlaanderen en zelfs uit de buurlanden mochten verwelkomen”, aldus voorzitter Joseph Schoukens. Na de wandeling genoten vele deelnemers nog van een drankje en een lekkere mattentaart in de zaal Familia in Gooik.