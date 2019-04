Meer dan 150 spelende kinderen in de Koornmolen

Marc Colpaert

01 april 2019

10u27 5

De ILV Sportregio Pajottenland organiseerde op zondag een Kleuterhappening in het Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen in Gooik, waar ongeveer een 150 kleuters op af kwamen. Kindjes van 3 tot 6 jaar mochten naar hartenlust spelen in een omgebouwde sporthal. In het speelparadijs met heel wat springkastelen waren er ook fietsjes, speeleilanden, klim- en klauterparcours en zelfs kleine namaakpaardjes te vinden, tot groot plezier van die jonge kindjes. In een ander hoekje waren dan weer kinderen aan het spelen met grote legoblokken en zo werd het voor de kinderen een leuke namiddag.