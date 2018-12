Meer dan 1.000 stukken speelgoed ingezameld Het werd de beste inzamelactie ooit Marc Colpaert

19 december 2018

Zes mensen van Jong CD&V Gooik organiseerden een speelgoedinzameling en dat liep zo goed dat ze nu meer dan 1.000 artikels mogen uitdelen aan enkele plaatselijke verenigingen. De opzet was eenvoudig wie nog oud, maar nog bruikbaar speelgoed in een kast had liggen, mocht dit bij deze zes jonge gasten brengen. Samuel Billens, Ellen Vereman, Laura Timmermans, Jonas De Maeseneer, Jan Vanderhoeven en Amber Gys waren de stuwende krachten achter deze 11 de speelgoedinzameling voor kansarme kinderen. “Wij waren zelf nog het meest verrast van wat de mensen allemaal hebben gebracht. Onze garage ligt vol speelgoed, dit is de beste speelgoedinzameling ooit, wij hebben hier zeker een kleine duizend stukken speelgoed liggen”, vertelde Jonas De Maeseneer. De volgende dagen gaan ze al dit speelgoed, de schommelpaarden, de puzzels en de vele gezelschapsspelen sorteren en dan aan enkele plaatselijke verenigingen doneren. Het ingezameld speelgoed gaat nog voor Kerstmis naar: Huize Terloo in Bellingen, MPI Levenslust in Lennik, Begeleid Wonen Pajottenland in Buizingen en Minor Ndako in Anderlecht. MCT