Meedenken over duurzame energie-initiatieven Marc Colpaert

21 februari 2019

09u54 2

Wie wilt meedenken over duurzame energie-initiatieven moet op dinsdag 26 februari afzakken naar het Volkscafé De Cam in Gooik. Deze workshop wordt georganiseerd door het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Wie interesse heeft in hernieuwbare energie, landschap, klimaat, duurzaamheid en coöperatief werken? Dan is de workshop ‘energie-initiatieven’ iets voor jou! Deze workshop is onderdeel van de landschapsstudie naar hernieuwbare energie in het Pajottenland. De studie, die kadert binnen het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’ van de provincie Vlaams-Brabant, heeft als doel een gedragen ruimtelijke visie op hernieuwbare energie te creëren en inspiratie te bieden voor enkele concrete projecten. Dit gaat door op dinsdag 26 februari van 19.30 tot 21.30 uur in De Cam. Meer informatie bij: jakob@endeavours.eu of 0483/40.31.23. MCT