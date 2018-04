Maurice Van Huychem zegt politiek na 30 jaar vaarwel 12 april 2018

02u27 0 Gooik Gemeenteraadslid voor Open Vld Maurice Van Huychem (81) stopt na dertig jaar met politiek.

Maurice Van Huychem zetelde achttien jaar in de gemeenteraad en nog eens twaalf jaar in de OCMW-raad. Maar hij zal in oktober dus niet meer opkomen. "Zes jaar geleden hebben we een mooi resultaat behaald tijdens de gemeenteraadsverkiezingen", vertelt hij. "Open Vld wist toen vier zetels binnen te halen." Maar niet viel later viel de ploeg min of meer uit elkaar. Toen lijsttrekker Christa Dermez en Luc Dedobbeleer dan ook nog eens als onafhankelijke gingen zetelen, was het hek helemaal van de dam. "Al heb ik deze beslissing wel met heel veel spijt in het hart genomen", besluit Van Huychem. (MCT)