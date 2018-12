Maurice stopt na 48 jaar met de politiek Maar doet verder met de huisbezoeken Marc Colpaert

20 december 2018

15u32 2 Gooik Maurice Van Huychem (82) stopt eind dit jaar met de politiek na een politieke loopbaan van 48 jaar in Gooik. Had zijn partij Open Vld nog een lijst ingediend, dan stond hij zeker nog eens op de lijst. “Want een spade begint te roesten, als je ze niet meer gebruikt”, zegt hij ons.

Van Huychem was naast de politiek ook veel bezig met het organiseren van sportwedstrijden en ging vaak op bezoek bij zieke en eenzame mensen in Gooik. Dat laatste gaat hij ook na zijn politieke loopbaan blijven voortdoen. “De eenzaamheid is zo groot bij vele mensen, ook op het platteland”, zegt Van Huychem.

De Katholieke Partij 2

Maurice Van Huychem kwam eerder toevallig in 1970 op een politieke lijst terecht in Gooik, omdat een andere kandidaat op het laatste nippertje niet meer op de lijst wilde staan. Het was dokter Cesaer Van den Branden die een lijst wilde vormen, ‘De Katholieke Partij 2'. “Cesaer was een goede vriend van mij en heeft mij als dokter geholpen om op de wereld te komen. Als zo iemand u dan vraagt om op de lijst te gaan staan, dan doe je dat, zeker omdat ik toen al een beetje met politiek bezig was”, lacht Van Huychem. En zo geraakte hij verder in de ban van de politiek. In 1970 werd hij gemeenteraadslid in Gooik met 465 voorkeurstemmen achter zijn naam. In zijn verdere loopbaan zetelde hij ook nog eens twaalf jaar in de OCMW-raad van Gooik en sinds 2000 heeft hij een zitje in de gemeenteraad.

Nog lang niet moe

Ongeveer 30 jaar geleden stond hij mee aan de wieg van de Open Vld afdeling in Gooik en is die partij tot op vandaag altijd trouw gebleven. “Spijtig dat onze partij geen lijst meer heeft ingediend voor de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar, want anders had ik mij opnieuw kandidaat gesteld. Ik ben nog lang niet moe en het doet ook wel wat pijn om nu noodgedwongen afscheid te moeten nemen”, zegt Van Huychem.

Naast politiek was Van Huychem zeer actief in het sportgebeuren in de streek. Zo organiseerde hij tientallen wielerwedstrijden en stampte hij meerdere voetbalploegen uit de grond. Vandaag is hij trouwens nog steeds erevoorzitter bij Gooik Sportief. Verder gaat hij de baan op om zieke of eenzame mensen te bezoeken, vandaag doet hij dat nog steeds. “Ik weet niet of het komt omdat ik twaalf jaar in de OCMW-raad heb gezeten, maar ik deed dat graag, bij de mensen langsgaan, vooral bij diegene die ziek of eenzaam zijn. En geloof me, steeds meer vind je ook op het platteland mensen die blij zijn als je ze eens een bezoekje brengt.” Nu hij zijn politieke loopbaan moet opbergen is hij zeker niet van plan om met de bezoekjes te stoppen. “Ik wil vandaag ook mijn kiezers bedanken voor al die jaren dat ze mij gesteund hebben. Zolang het lichamelijk mogelijk is, ga ik zeker nog enkele jaren verder met mensen bezoekjes te brengen, want bij mijn kachel in een hoekje zitten, dat is niet aan mij besteed”, besluit hij.