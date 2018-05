Maurice en Angèle zijn 50 jaar getrouwd 09 mei 2018

Maurice Sirjacobs en Angèle Musch uit Kester vierden hun gouden huwelijksverjaardag in zaal Castel in Herne. Ze leerden elkaar kennen op een bal in Pepingen en de vonk sloeg dadelijk over. Ze trouwden en kregen samen vier kinderen: Veerle, Johan, Kris en Liesbeth, die op hun beurt zorgden voor vijf kleinkinderen.





Maurice is geen onbekende in Gooik in het verenigingsleven. Hij is voorzitter van de seniorenraad en actief in tal van verenigingen.











(MCT)