Martine en Patrick verlaten cafetaria Koornmolen 14 juni 2018

Gooik Martine D'Hoe en Patrick De Backer verlaten eind deze maand na zeven jaar hun cafetaria in sporthal Koornmolen in Gooik.

Ze mogen er dan wel mee stoppen, maar Martine en Patrick hebben altijd graag gewerkt in de cafetaria. "Wij zijn van de streek en in die zeven jaar hebben we hier heel wat nieuwe mensen leren kennen", klinkt het. "De job was 'hevig', maar we deden het wel graag."





Naar de kust

Beiden droomden er evenwel van om aan de kust te wonen. "Als we de knoop nu niet doorhakken, is het straks misschien te laat om volledig opnieuw te beginnen", aldus Patrick. Concrete plannen aan de kust hebben ze evenwel nog niet. In Gooik eindigt hun verhaal wel op 30 juni. De opvolging is intussen wel verzekerd.





(MCT)