Marie-José zoekt jonge mensen voor parochieploeg 24 januari 2018

Marie-José De Vos uit Gooik(78) is op zoek naar enkele jonge mensen die de parochieploeg van Gooik willen komen versterken. De huidige leden van de parochieploeg worden er niet jonger op. Daarom dat ze nu op zoek zijn naar enkele extra leden. "De meeste mensen weten dat niet, maar in een parochie is wel altijd iets te doen. Ik denk dan maar aan alles klaarzetten in de kerk, zorgen dat de verwarming opstaat in de winter. Onze groep mensen wordt steeds ouder en dus is extra hulp meer dan welkom", zegt verantwoordelijke Marie-José. Wie zich geroepen voelt om af en toe eens te komen helpen, mag zeker een belletje geven aan Marie-José op het nummer 054/56.68.16.











(MCT)