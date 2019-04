Marie-José, Cecile en Vincent werden gehuldigd

Marc Colpaert

16 april 2019

07u39 3

Tijdens een misviering met pastoor Piet Chrispeels in de Sint-Niklaaskerk van Gooik, werden Marie-José De Vos(79), Cecile Vandendaele(85) en Vincent Brisaert(83) speciaal in de kijker gezet. Deze drie mensen zijn al jaren vaste vrijwilligers in de kerkelijke gemeenschap. Zo zorgde Cecile al vele jaren geleden ervoor dat er elke week nieuwe bloemen, meestal uit haar eigen tuin, in de kerk stonden. Samen met Marie-José en Vincent zijn ze al jaren bezig met de ondersteuning van de voorgangers, voorlezen in de kerk, gebedswaken verzorgen, tal van solidariteitsacties opzetten en nog veel meer. Omdat ons drietal in de buurt van de tachtig jaar komen en sommigen er zelfs al over zijn, vonden ze het nu het gepaste moment om hun inzet in de liturgie binnen de kerk sterk te verminderen of zelfs stop te zetten. De parochie en de kerkraad bedankten deze drie nobele mensen met een misviering en nadien werd in de zaal Familia nog een receptie georganiseerd. Daar kregen ze allemaal een grote foto van het interieur van de kerk en een mand met lekkers als dank voor hun inzet. Ook leden van het gemeentebestuur waren van de partij en burgemeester Michel Doomst(CD&V)gaf de drie vrijwilligers elk een beeldje van de Gooikse Hespendroger mee naar huis.