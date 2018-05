Marcel en Simone zestig jaar getrouwd 31 mei 2018

Marcel Bultreys en Simone Slagmolen hebben onlangs de zestigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen in een danstent in Gooik. Hij werkte in een plasticfabriek in Anderlecht, zij nam het huishouden voor haar rekening. Samen kregen ze twee dochters en intussen zijn er ook al zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.





(MCT)