Man slaat raam van stelplaats in 23 april 2018

04u37 0

Een man heeft zaterdagavond een raam ingeslagen van de stelplaats van De Lijn in Leerbeek langs de Edingsesteenweg. Volgens de lokale politie waren er geen andere personen betrokken bij het incident. De man was gefrustreerd en bekoelde zijn woede op een raam van het gebouw. Hij raakte hierdoor zelf gewond, met heel wat bloedverlies tot gevolg. De politie kon de man verhoren. Of hij naar het ziekenhuis werd overgebracht is niet duidelijk. (TVP)