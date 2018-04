Man duwt moeder, maar rechter toont begrip 18 april 2018

02u39 0 Gooik Een dertiger uit Gooik heeft geen straf gekregen voor een geval van intrafamiliaal geweld.

De man moest zich verantwoorden omdat hij zijn bejaarde moeder een duw gegeven had, waardoor zij ten val gekomen was. Dat gaf de dertiger ook toe, al haalde hij meteen ook een resem verzachtende omstandigheden aan. Zo was zijn moeder jarenlang verslaafd aan alcohol, waardoor hij zijn twee zussen zelf had moeten opvoeden. Tegenwoordig is ze evenwel nuchter, en is ook de relatie met haar kinderen beter. "De elementen uit het strafdossier spreken dit niet tegen", aldus de rechter. "Om de toekomst van de beklaagde niet te hypothekeren, is strafopschorting in dit geval zeer uitzonderlijk de beste optie." (WHW)