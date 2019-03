Madame XXX stelt werken tentoon (en sommige schilderijen bevatten echt goud) Marc Colpaert

04 maart 2019

10u01 2 Gooik Liliana Olarasu, alias Madame XXXX, stelt een twintigtal schilderijen tentoon in de grote zaal van De Cam in Gooik.

Liliana is een binnenhuisarchitecte met Roemeense roots. Meer dan 20 jaar geleden ontmoette ze Peter Jacobs uit Gooik en de twee werden een koppel. Vandaag wonen ze in Ninove. Liliana maakt al enkele jaren mooie schilderijen en in sommige exemplaren verwerkt ze echt goud. Verder werkt ze met acrylverf, waterverf en zelfs met inkt. Ze stelt samen met haar man Peter haar werken tentoon in De Cam. Wie meer wilt weten over deze kunstenares kan een kijkje nemen op www.madameXXX.be.