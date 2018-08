Machinist Freddy geeft fakkel door KLEINZOON GREGORY MAG VOORTAAN MINI-TREIN BESTUREN MARC COLPAERT

04 augustus 2018

02u25 0 Gooik Freddy Van Vreckem (73) uit Oetingen geeft als machinist van zijn eigen gebouwde mini-trein de fakkel door aan zijn kleinzoon Gregory Van der Donckt. Deze laatste mag vanaf nu in de grote vakantie of op andere vrije dagen, met de mini-trein op hun eigen aangelegd parcours van 200 meter lang, rondjes gaan rijden met de kinderen als passagiers.

Freddy Van Vreckem is al enkele jaren gepensioneerd en gepassioneerd door treinen. Zo kwam het dat hij meer dan tien jaar geleden het idee opvatte om een eigen trein te gaan bouwen. Het werd een Britse stoomtrein op schaal 1/8. Alle stukken zijn dus kleiner dan de originele trein maar voor de rest is alles gelijk aan een gewone stoomtrein.





"Eerst moest ik natuurlijk alle nodige info verzamelen over deze treinen. In de beginperiode werkte ik nog, dus het kon alleen maar in mijn vrije uurtjes. De trein kreeg vorm maar Freddy wilde meer en dus kwam er naast een trein en enkele aanhangwagentjes ook nog een plaats om met die mini-trein te kunnen rijden. "Ik had een weide gekocht niet ver van mijn woonplaats en daar was er voldoende ruimte om tussen de eikebomen door over een afstand van een kleine tweehonderd meter een spoor aan te leggen om met mijn trein te rijden", vertelde Freddy.





Vriendjes op bezoek

Natuurlijk vonden zijn kleinkinderen dit zeer leuk en ze nodigden zelfs hun vriendjes uit om mee een ritje te komen maken met de stoomtrein. Van een oude kinderfiets maakte Freddy bovendien een geschikt vervoermiddel om over de sporen te scheuren. Vooral kleinzoon Floyd is verzot op dit fietsje, maar natuurlijk is de echte trein nog veel leuker. De trein kan in totaal tot 300 kg massa vervoeren en dat zijn heel wat kinderen samen.





Nieuwe stoomtrein

Maar machinist Freddy wordt een dagje ouder en de gewrichten zijn wat strammer. Gelukkig was kleinzoon Gregory daar om hem te helpen.





"Ik heb wat last van mijn heupen en op zo een klein bankje zitten, ging de laatste tijd niet zo goed meer. Dus heb ik dit jaar de beslissing genomen om de fakkel door te geven aan mijn kleinzoon Gregory. Hij is nu eerste machinist en mag met de kinderen rondjes draaien op onze weide", legt Freddy uit. Ondertussen heeft Gregory de knepen van het vak geleerd van zijn grootvader en is hij een volwaardige machinist geworden. Wie nu dacht dat Freddy het wat kalmer aan zou doen, komt wel bedrogen uit, want sinds enige tijd is hij opnieuw bezig met het maken van een nieuwe stoomtrein. "Nu ik gepensioneerd ben, heb ik natuurlijk meer tijd, maar het zal toch nog wel een tweetal jaren in beslag nemen, alvorens de nieuwe trein rijvaardig is. Wie weet kruip ik dan nog eens op de trein om enkele rondjes te rijden."