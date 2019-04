Machine van 11 ton over de Photonics campus getild De hele operatie verliep vlekkeloos Marc Colpaert

04 april 2019

17u01 0

In het Photonics Campus Gooik werd met een reusachtige kraan een speciale 5-assige frees/slijp bewerkingsstation van 11 ton over de huizen getild en zo achteraan de campus geplaatst. Het was een zeer nauwkeurig werk dat perfect verliep. Het gevaarte over de huizen tillen en binnenplaatsen was op een uurtje achter de rug. Een 7-assige glaspolijst machine van Zeeko LtD van slechts 3 ton zwaar, werd langs de normale weg geplaatst. Kostprijs voor de twee toestellen 3 miljoen, de VUB gaat de volgende maanden voor een totaal van 10 miljoen investeren in machines voor deze campus. Bijna de hele dag werd de Vollezelestraat in Oetingen afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Normaal moest vorige maand deze speciale 5-assige frees/slijp bewerkingsstation RXP601DSHZ2 van Röders GmbH, waarmee ze precisie matrijzen voor optische onderdelen maken , al afgeleverd zijn in de Photonics Campus in Gooik, maar toen was de wind de spelbreker. “Om zo een gevaarte de lucht in te tillen mag er niet teveel wind zijn, maximum 50 km per uur en toen waaide de wind harder, zodat wij het moesten uitstellen, gelukkig was er vandaag heel weinig wind”, legt professor Hugo Thienpont uit.

In dit hoogtechnologisch lichtlaboratorium in Oetingen, en afdeling van de VUB Brussel, wordt al enkele jaren onderzoek gedaan naar nieuwe lichttoepassingen voor lasers en LED’s. Een risico-analyse wees uit dat het niet mogelijk was om het toestel van 11 ton langs het zijkant van het gebouw naar de achterkant te brengen, te risicovol was gezien de totale massa en omvang van de toestellen en het transportvoertuig. De gevoeligheid van deze machines voor schokken in rekening gebracht wees uit dat een hijs over de huizen aan de Vollezelestraat de enige zekere oplossing was”, aldus Michael Vervaeke van de VUB.

Reeds om 8 uur kwamen de eerste vrachtwagens aan met hun lading, gevolgd door een grote kraan die tot 250 ton kan tillen. “Het gewicht van de machine was maar 11 ton, probleem was echter dat deze ver over onze campus moest geplaatst worden. Wij waren dan ook niet helemaal zeker dat het met deze kraan zou lukken”, vertelde Michael Vervaeke van de VUB. Na de voorbereidende werken die een drietal uren in beslag namen, was dan het moment aangebroken om de machine vast te maken aan de kraanarm. Langzaam werd de machine opgetild van de vrachtwagen en ging het uiterst traag naar boven. Wanneer de machine een twintigtal meters boven de straat hing, werd deze gedraaid over de campus naar een plaats achteraan het gebouw. Daar kon men pas goed vaststellen hoe nauwkeurig deze mensen moesten werken, want veel ruimte was er absoluut niet. Na een tijdje en soms millimeter per millimeter kwam het gevaarte voor de ingang van het gebouw langs de achterkant te staan. Ondertussen was een speciale heftruck ter plaatse, die er moest voor zorgen dat de machine op haar plaats werd geduwd in het gebouw. Dit was opnieuw een huzarenstukje van nauwkeurigheid, maar dat heel rustig en gecontroleerd verliep. Door deze werken was de Vollezelestraat bijna de hele dag afgesloten voor het doorgaand verkeer.