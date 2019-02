Maarten werkt sinds kort voor Club Brugge Marc Colpaert

04 februari 2019

Sinds kort is Maarten Dedobbeleer uit Oetingen aan de slag als Content & Digital Manager voor Club Brugge. Al jaren is hij fan van deze topclub in de Belgische voetbalwereld. Daarnaast is hij ook nog trainer van de A-ploeg van Herne in 3 de provinciale.

Sinds dit jaar werkt Maarten als Content & Digital Manager voor Club Brugge. Hij zorgt voor de communicatie, de ontwikkeling en onderhoud van de digitale platformen van Club. “Ik zorg voor de positionering van de club & communicatie met de fans via de sociale media, website en applicaties. Ook de ontwikkeling van die kanalen vallen onder mijn leiding, dit is een zeer uitdagende, leuke en drukke job bij mijn favoriete club. Bij Club werk ik natuurlijk achter de schermen en niet op het veld zoals bij Herne het geval is, maar ik werk wel nauw samen met de spelers en de trainers van Club Brugge en ik hoop om dat nog lang te mogen doen”, aldus Maarten. Drie jaar geleden besliste Maarten om te stoppen met voetballen bij Sporting Eizeringen en trainer te worden. “Herne heeft mij toen de kans gegeven om trainer te worden van hun ploeg in 4 de provinciale. Sinds dit seizoen ben ik trainer van de A-ploeg van Herne in 3de provinciale”, besluit hij. Op professioneel vlak is Maarten al enkele jaren actief binnen de voetbalsector. Zo was hij ook al aan de slag als Communication Manager van de Belgische Voetbalbond.