Luc Schoukens zit aan 100 bloedgiften 06 februari 2018

Luc Schoukens uit Leerbeek heeft na zijn jongste bloedgift een fles wijn mee naar huis gekregen, uit handen van verantwoordelijke Johan Tielemans. Het was dan ook al zijn honderdste keer. Het begon allemaal meer dan 25 jaar geleden toen een buurman hem vroeg of hij geen zin had om mee te gaan naar een bloedinzameling in Gooik. "Als ik daar iemand mee kan helpen, waarom niet", aldus Luc. "En ik ben nog niet van plan om ermee te stoppen."





(MCT)